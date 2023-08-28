「2023上海台北城市論壇」（簡稱「雙城論壇」）本周三（8月30日）將在上海舉行。台北市市長蔣萬安將率團赴滬出席論壇。自2010年起，上海台北城市論壇堅持每年舉辦，兩市在多個領域建立起交流機制。過去三年，論壇受疫情等因素影響採用網路視訊形式進行，今年再度回歸實體，恢復面對面的交流。

這一城市交流平台有何特點，有何價值？對於今年的論壇，我們可以期待什麼？對此，澎湃新聞專訪上海交通大學台灣研究中心執行主任盛九元、上海市公共關係研究院執行院長李秘，和兩位多次參與論壇的學者聊了聊。

和平之舟、親情之舟

澎湃新聞：過去參與雙城論壇，您有怎樣的感受和收穫？

盛九元：參加雙城論壇這麼多年，我有三個感觸比較深。一是論壇在不斷地貼近市民的需要。一開始是一些較為宏觀的雙城交流協議，後來有了更多具體的內容，比如幫助台北培訓運動員，開展圍棋交流等等。參加論壇的人年齡層次分布越來越廣泛，論壇也越來越貼近基層的社區民眾。

二是更貼近兩市的實際發展需要。疫情期間，兩市之間特別強調遠程教育、應急管理的交流，比如怎麼樣管控疫情，怎麼樣應對疫情的突發。議題的選擇有具體的情境，非常貼合實際。

三是更大的面向，就是面向未來的發展，比如說數位經濟，現在是全世界方興未艾的潮流。兩市之間就開始強調怎樣借助自己的發展優勢，推動數位經濟發展，這是面向未來的議題選擇。

貼近市民的需要，貼近城市發展的需要，貼近未來發展的需要，這是雙城論壇具有生命力和活力，能夠持續發展的動能所在。

李秘：雙城論壇由上海和台北兩地輪流舉辦，已經成為兩座城市的一個重要交流平台。就過去參加雙城論壇的經歷而言，我最大的一個感受就是，上海和台北，無論是政府還是市民，都對雙城論壇有很高的熱情，都積極參與和支持。

之所以這樣，一是因為論壇對上海和台北的發展都有直接的幫助，二是雙城論壇突出城市治理的主題，相對來說受政治因素的影響較小。

第二個感受是通過雙城論壇和城市交流，我們真真切切地看到兩個城市這些年的發展變化。比如上海實現了垃圾分類、12345市民熱線、快速補辦身份證等。這些進步都在與台北的交流中取得了不少經驗。而台北體育事業的快速發展、空氣汙染監測治理、城市發展理念的創新，也從上海獲得了不少的經驗。

從這裡，我們真的要說，交流比斷流好。

澎湃新聞：上海和台北兩座城市之間有什麼淵源？為什麼能夠形成這樣的雙城交流機制？

盛九元：兩市之間的這種交流合作，有三方面的特點非常突出。

第一，上海和台北分別是兩岸最大的經濟發展中心。儘管兩市的地理面積和經濟發展規模都不具有可比性，但是作為帶動兩岸經濟發展的龍頭角色，兩市之間有很好的合作切入點。

第二，兩市的淵源可以從文化角度來講。實際上，台北的市民結構裡面有很多海派文化的特色。上海的城市精神說到海納百川、追求卓越，外來人口很多；其實台北城市中外來人口也非常多，它的包容性也是很強的。所以在這點上，兩市之間城市發展的特色也有相通之處。

第三，兩個城市都在不斷追求國際化，追求城市治理的進一步提升。這個過程當中，也就形成了雙方共同的需要。

其實這三點也是聯繫在一起的。作為不斷追求卓越的城市，它們與城市的脈動都緊密相關，這些特點使得兩市有很多共同的語言，共同的需求。

李秘：兩個城市淵源很深，彼此也有很強的熟悉感和親近感。台北有很多店鋪的起源都是上海，台北市民也有不少人的籍貫是上海。上海街面上，很多店鋪也來自台北，很多台商、台幹、台青在這邊工作、學習、就業和創業，這方面的淵源和連結就更多了。

當然，這兩個城市也有不一樣的地方。台北面積不大，人口大約也就是200來萬。它是一個小而美的城市，在很多方面做得比較精緻，這也跟上海的城市精神有些契合，有很多值得上海學習和借鑒的地方。

上海的特色和優勢非常明顯。這樣一個具有全球影響力的國際化大都市，它的發展理念、治理經驗都是非常先進的，也是台北願意借鑒的。

總體上說，這兩個城市有很強的歷史人文連結，也有明顯的不同。這些不同不但沒有影響到兩個城市的交流，反而增進了彼此交流的空間。

澎湃新聞：當前兩岸形勢下，雙城論壇有什麼不一樣的意義？

李秘：當前局勢下的雙城論壇，如果打一個比方，就像是一葉扁舟，行駛在風高浪急的台灣海峽。

雙城論壇首先是一條和平之舟。這幾年，雙城論壇這條小船備受台灣政治力量的考驗，彷彿一直在風雨中飄搖。但它始終在堅持著，因為它承載著上海和台北兩地市民要和平、要發展、要交流的共同願望。

雙城論壇還是一條親情之舟。過去幾年，兩岸各項交流以靈活的方式持續進行，雙城論壇也通過視頻會議繼續舉辦。這說明，兩岸之間的親情和友情是切不斷的。面對面的交流恢復後，兩岸之間一定能夠進一步累積善意，增進互信。

盛九元：兩岸關係現在處在一個較為困難危險的時期。在這種情況下，雙城論壇的舉行首先是兩岸關係發展中的一個亮點。儘管兩岸關係的緊張狀態在持續，但是雙城論壇始終在延續和發展。

其次，雙城論壇始終沒有中斷，也顯示出兩岸關係不管怎樣變化，發展的希望在民間，動力在民間，基礎在民間，這一點沒有改變。

第三，雙城論壇最大的特質就是官方色彩。這也表明只要我們有一個共同的基礎，有共同的政治意願，只要我們本著求和平、求發展、求穩定的政治態度，實際上兩岸之間的交流往來，是可以持續穩定往前發展的。

新趨勢、新發展

澎湃新聞：對於今年的雙城論壇，您有怎樣的展望？

李秘：我希望今年的雙城論壇，能夠本著「九二共識」，本著「兩岸一家親」的精神，達成更多的共識，簽署新的交流合作協議，不斷落實和擴大上海與台北的交流與合作，擦出新的火花。

以雙城論壇恢復實體舉辦為起點，我也期待上海與台北的各項交流都能全面展開。今年以來，台北各界到上海的各種參訪交流基本上恢復到了疫情之前的水平。我相信這次雙城論壇之後，城市交流能夠更上層樓，不斷夯實兩地市民的親情友情，擴大兩地的經濟社會連結，讓更多民眾從這樣的交流中得到實實在在的好處。

我也相信這次雙城論壇一定會給兩岸關係和平發展、融合發展提供新的動力，相信會有更多的台灣民眾參與兩岸融合發展的大潮。

澎湃新聞：雙城論壇重新回歸實體交流，會有什麼變化？

盛九元：長期以來，雙城論壇的舉辦都是實體方式，對於推動兩市的交流、民間的互相往來還有精細化的戰略，作用都非常凸顯。這幾年採取網路線上方式，也是受到特殊的環境和條件限制（新冠疫情）。能夠以線上方式維持下去，表明了這種雙城交流的實際作用，它的基礎是存在的。但是跟實體相比，線上交流總歸是缺少了直接面對面溝通交流的機會。

現在恢復實體交流，首先肯定會進一步有助於雙城論壇交流的深化和持續。其次，這也充分顯示出隨著疫情的結束和情勢的變化，兩市之間的交流恢復到常態化，那麼對於未來這種關係的進一步深化發展也提供了很好的基礎。

此外，實體交流恢復後，兩市的民間交流和機制化合作，能不能在過去基礎上實現進一步的突破和發展？這一次恰恰是一個很好的開端和試金石。

李秘：相對而言，實體交流有線上交流所沒有的優勢，特別是有助於增進相互瞭解，增進親情友情和互信。

這次論壇上，台北方面會有不少各界代表人士來到上海，也會有很多媒體前來採訪。除了論壇本身，台北市代表團和媒體還會有一些參訪活動，實地看一看上海的城市建設、城市治理和市民生活。

相信有更多的台北市民、台灣民眾將通過他們的眼睛，隨著鏡頭瞭解上海的發展和建設。這也會促進他們進一步思考，兩岸的未來在哪裡，自己的未來在哪裡。

澎湃新聞：怎麼理解這次論壇的主題「新趨勢 新發展」？

李秘：這個主題非常好。它代表了雙城論壇從過去的取長補短、相互借鑒轉變為一起向未來。這是論壇指導思想的一次飛躍。

現在上海與台北面臨著一些共同的發展問題，也面臨著很多共同的發展機遇。共同面對未知領域，最好的辦法是一起找出路，一起找解法。比如數位經濟、低碳永續、智慧醫療等，這些都是未來經濟和社會發展的增長點，是新的機遇。

這次雙城論壇一起來探討這些問題，可以相互啓發，找到更好的發展路徑。除此之外，上海與台北在共同把握未來的過程中，將不斷擴大共識，建立新的共同歷史記憶。

我們不僅有共同的歷史，我們還有共同的未來，這將是兩岸命運共同體的真實寫照。

盛九元：這個主題其實應該是雙城論壇一個永恆的主題。立足這次論壇來講，它之所以提「新趨勢 新發展」，我覺得有兩個重要的面向。

一個面向是疫情過去之後新的發展態勢下，兩市應該怎麼合作。另一個則是實體交流方式恢復之後，怎樣在新的基礎上讓雙城論壇取得更新的發展，能不能在既有基礎上得到更好的提升。

因此，用這個主題來命名這一屆的論壇，應該說有更新的意義。