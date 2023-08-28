網路Youtube一則「瘋濟公」天道盟主蕭澤宏告別式紀錄片，這則超過3小時的葬禮紀錄片，居然超越主流網紅觀看數，迄今110萬點閱。不過也引起警方關注，因天道盟為最高法院判決確認的三大幫派之一，警方將蒐集相關資料就該影片是否違反Youtube社群規範明文禁止暴力犯罪組織相關內容，移請Google下架。

警政署統計自2019年至2023年以治平專案檢肅天道盟及旗下太陽會、正義會、同心會、美鷹會、不倒會等重要分會相關案件共計239件，犯嫌人數2494人，扣押不法金流計2億3000萬餘元，強力打擊，成果豐碩。

警方表示，防制黑道幫派犯罪係當今我國重要且迫切課題，本署持續聚焦打擊幫派犯罪分子，2022年治平專案查獲501案、犯嫌4001人，為歷年最高，本（2023）年迄今已查獲446案、犯嫌2880人，較去年同期查獲302案（+47.68%）、犯嫌2501人（+15.15%）皆有大幅打擊成果；不法利得部分，111年對幫派犯罪執行搜索扣押，並經法院裁定扣押、沒收、追徵共5億2101萬餘元，為近年新高，而今年迄今則已逾15億9136萬餘元。

組織犯罪防制條例第3條第4項「犯罪組織聚集三人以上不解散罪」已於2023年5月26日施行迄今共計執行公開活動防制勤務26場，僅8月19日臺北市政府警察局中山分局執行告別式防制勤務，發現部分公祭人員換穿明示、暗示為幫派組織之服裝，分局長依法舉牌命令解散，該團成員於第1次命令後隨即解散離去，其餘場次均未在活動現場有任何明示或暗示幫派名義之標誌，顯示新法確能有效強化執法力度，壓制幫派氣焰。

未來就各社群網路影片若涉嫌讚頌幫派組織的暴力行為，或是將這類行為合理化，或透過幫派組織公開活動招募新成員等情事，將個案蒐證，移請地檢署偵辦或透過網路平臺下架。