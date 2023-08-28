公司發言人表示，停泊在西班牙馬約卡（Mallorca）的P&O郵輪公司（P&O Cruises）船隻「不列顛尼亞號」，今天因「氣候相關事故」導致一小群人受傷。

首府帕爾馬（Palma）港務局表示，「不列顛尼亞號」（Britannia）因強風撞上油輪。英國廣播公司（BBC）報導說，「不列顛尼亞號」因暴風雨脫離繫泊裝置。

嘉年華集團（Carnival）旗下P&O Cruises的發言人表示：「P&O Cruises不列顛尼亞號在馬約卡帕爾馬時捲入氣候相關事故，一小群人受傷，正在接受船上醫療中心治療。」

根據該公司網站，「不列顛尼亞號」於2015年投入使用，長330公尺，重14.3萬公噸，有13個甲板，可容納3647名乘客和1350名船員。

暴雨襲擊巴利亞利群島（Balearic Islands）部分地區，包括馬約卡島和西班牙東北部的加泰隆尼亞（Catalonia）。巴塞隆納機場今天也因強風班機起飛延誤。