移民署北區事務大隊臺北市服務站長期投入新住民子女的培力工作，培育新二代親善大使透過不同文化間看見自身優勢，尊重並欣賞多元文化。

昨（27）日臺北市服務站新二代親善大使團走進故宮博物院，故宮特別請到越南新住民導覽員黃嘉惠、印尼新住民導覽員吳曉雯及黃威廉熱情迎接，以及來自大專院校的暑期實習生方宇欣、王力伃及陳柏諺，全程陪伴新二代親善大使團一同體驗「故意使壞－故宮實境解謎遊戲」。

越南新住民導覽員黃嘉慧正在介紹北齊加彩陶武士俑 （左起為新二代親善大使陳虹潔、賴佳怡及李盈璇）。移民署提供

黃嘉惠、吳曉雯及黃威廉表示，很幸運能夠參與故宮開設的東南亞語導覽培訓課程，能夠深入了解國寶文物，並以母語將具有歷史文化底蘊的珍品，介紹給來自世界各地的觀展者，非常有成就感，希望成為臺灣與母國的文化橋樑，加強彼此交流與認同。

現在就讀中文系的越南新二代親善大使李盈璇說，不同於以往只是觀看文字說明或聽從導覽員單向解說，這次使用手機App掃描QR code之後，透過實境解謎遊戲來認識歷史文物，化身為虛擬科學家「顧恭」的研究夥伴，實際與文物雙向互動，讓原本靜態的物品瞬間變得立體鮮明，並且破解關卡需要有一定觀察力和邏輯推理能力，有別於以往故宮博物院純觀賞的模式，而以實境解謎進行遊戲，恰好為文物注入新的生命。

「參訪活動讓身為移民署新二代親善大使的我們，在欣賞珍稀的歷史文物同時，進行一場神祕的藝文冒險。第一次在如此富有歷史意義的建築裡面，身歷其境的參與具有科技感的解謎遊戲，感覺很衝突也很新奇，啟發我對於未來介紹文學作品時，也可善用類似跳脫框架的思考方式，翻轉一般人對於文學作品無聊枯燥的刻板印象」，李盈璇很肯定這項創新的文化之旅。

圖說3.新二代親善大使團一同體驗故宮解謎遊戲（左一為新二代親善大使李盈璇）。（移民署提供）

移民署北區事務大隊臺北市服務站主任蘇慧雯表示，移民署一直致力於協助新住民及其子女完成夢想，第10屆新住民及其子女築夢計畫，已經開始受理報名，報名期限至今（112）年11月20日止，歡迎符合資格的新住民朋友踴躍報名，一起築夢，報名簡章已經公布在移民署全球資訊網，或是可電洽02-23889393分機2371胡小姐。另明(113)年即將迎來四年一度總統大選，也呼籲新住民家庭，不分族群，一起反賄選，共同守護臺灣民主且乾淨的選舉風氣。