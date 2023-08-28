美國晶片大廠輝達（Nvidia）近日公布最新財報，表現相當亮眼，市場預估其台灣的相關合作夥伴也能因此獲利。對此，前科技部長陳良基27日在節目《數字台灣》曝光，台灣AI產業草創時期的故事。

陳良基自述，2017年2月，他就開始跟所有民眾提及AI對未來的重要性，當時還跟立法院要50億的預算，製作全世界第一個AI主機，輝達執行長黃仁勳、廣達總裁林百里都紛紛搶跑，且林百里還在建立AI主機的時候跳出來，並找了華碩董事長施崇棠、時任富邦金控董事長蔡明忠一起做台灣杉2號。陳指出，「正因為當年的佈局，才有台灣現在的架勢。」

前科技部長陳良基。（中時資料照）

外界很多人問陳良基「為什麼五、六年前就知道要發展AI科技」，他回應，當一個科技部的領導，當然希望從科技看台灣未來的機會，且當時從技術上已經看到，AI在利用上的應用點，自己的想法就是，「當這個產業起來，我們能夠讓台灣的優勢順這波浪潮而上」。

陳良基認為，用學術上的講法，台灣講求的是「群聚」，也就是所謂的「供應鏈」，因此當時在布局上首先就看重主機，因為算力很重要，「若AI沒有算力，根本沒有機會」。陳提到，除了算力，數據在AI領域未來發展也很重要，至於演算法方面則是公共財，不需要考慮太多。

陳良基指出，在AI算力領域，台灣絕對是最強的供應者，但數據是來自於終端，將來還有一波AI發展浪潮，是提升終端推理的部分，這要靠台灣廠商進去。陳強調，終端不像黃仁勳一顆晶片可以賣到幾萬塊，能賣到20塊就不錯了，台灣如果能提前準備好，等待AI下一波浪潮起來，就可以順潮而上，而台廠螞蟻雄兵的合作模式更有優勢。