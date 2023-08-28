「重機女神」李懿、張景嵐今（28日）出席八大綜合台《世界第一等》改版記者會，2人日前已前往印尼錄影近一個月。李懿2019年考取重機駕照、去年入手40萬重機Kawasaki Z 650RS，黑短髮的她今被拱演出網路動畫《山道猴子的一生》女主角，她直搖頭拒絕：「我覺得我只能演車友，因為2個在便利商店打工看起來很年輕的，或是奸詐的重機店老闆。」

她透露，日常會跟男友一起跑山，後天也將赴日本，租重機從東京出發，熱海、伊豆，然後環富士五湖。她說自己騎車很小心、不敢騎太快，任何防護措施都做得很好，「年輕騎車會比較放肆一點，可能還禁得起一點點摔車，像我們這種年紀只要一摔，可能就站不起來了」。

38歲的她與男友交往多年，目前還沒打算結婚，「我覺得會是40歲之後，因為我對婚姻沒有太多的期待，我們交往8年也同居中，結不結婚這件事情，對我們沒有太大的影響」，表示之後如果有小孩會先登記，但生不生孩子也不是2人必經過程。

張景嵐今年2月認愛陳凱倫兒子陳鋭，她今透露2人交往半年，日前才第一次一起去看電影，感情穩定的2人會閃婚？她笑說一切順其自然，加上2人都是工作狂，所以目前會以工作為重。