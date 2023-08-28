不同食物對血糖上升速度、程度亦有不同影響，近來家醫科醫師李思賢就針對隔夜飯進行實測，欲了解是否會升血糖。結果他指出，血糖上升幅度竟遠比預期還要小，並得出2個結論，其一是隔夜飯形成的抗性澱粉，其結構似乎比地瓜這種抗性澱粉還難分解；再來是因為油脂的包裹，血糖上升時間會被大幅延遲。

李思賢在臉書粉專「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文表示，由於先前測試過冰地瓜對血糖的影響，升糖效果非常顯著，於是此次想測試看看，隔夜飯到底會不會升血糖。

李思賢並分享他所測試的隔夜炒飯成分，分別是150克的隔夜飯、3顆雞蛋、50克橄欖油、大蒜數顆、鹽巴、胡椒。實測結果顯示，血糖變化從100上升到145，血糖登頂時間為3小時、回歸時間是4小時。

李思賢進一步說明，首先血糖上升幅度遠比預期還要小，因為這碗飯的份量多於之前測試過的地瓜，但上升幅度卻小很多；再者，血糖的上升幾乎是在吃完飯後的2小時才開始向上，很多食物在這個時候的血糖趨勢都已開始向下，主要是因為炒飯中的油脂，延緩血糖上升的時間。

針對此實驗結果，李思賢得出2個結論，其一是隔夜飯形成的抗性澱粉，其結構似乎比地瓜的抗性澱粉還難分解，確實比較不會升血糖。再來就是因為油脂的包裹，血糖上升的時間會被大幅延遲。

李思賢認為，適量的攝取隔夜飯對血糖是有好處的，但要加入適量好油才可避免血糖劇烈波動，如橄欖油、苦茶油、椰子油等。不過，他也強調，不支持利用大量油脂當作吃大量澱粉的理由，把兩者一起吃下肚仍是較不健康的做法。