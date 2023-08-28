鴻海創辦人郭台銘28日在張榮發基金會舉辦「主流民意大聯盟」記者會，宣布以總統參選人身分，角逐2024總統大選。身兼全國正副議長聯誼會會長的新北市議長蔣根煌表示，希望郭以大局為重，不要意氣用事，讓民進黨總統參選人賴清德躺著選。
蔣根煌認為，郭宣布參選不免讓人質疑有誠信問題。他表示，希望國民黨主席及黨內大佬和他溝通，表達要團結，國民黨已經沒有分裂的本錢，希望郭以大局為重，不要意氣用事，否則只是讓賴清德躺著選。
鴻海創辦人郭台銘28日在張榮發基金會舉辦「主流民意大聯盟」記者會，宣布以總統參選人身分，角逐2024總統大選。身兼全國正副議長聯誼會會長的新北市議長蔣根煌表示，希望郭以大局為重，不要意氣用事，讓民進黨總統參選人賴清德躺著選。
蔣根煌認為，郭宣布參選不免讓人質疑有誠信問題。他表示，希望國民黨主席及黨內大佬和他溝通，表達要團結，國民黨已經沒有分裂的本錢，希望郭以大局為重，不要意氣用事，否則只是讓賴清德躺著選。
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