李運慶（左起）、楊小黎、蔡黃汝在殺青宴上合影。（華視提供）

蔡黃汝、楊小黎在戲裡有對手戲。（華視提供）

莊凱勛、鍾承翰、蔡黃汝、楊小黎和黃鐙輝擔綱主演的首部台語律政劇《無罪推定》，由華視、公視台語台共同出品，故事取材自真實案件，講述司改會胸懷大志的律師，遇上急於證明能力的菜鳥律師帶著棘手的案件上門，共同幫助含冤被判死刑的犯人洗刷冤屈，歷時20年血淚交織的故事。

日前劇組順利殺青，莊凱勛分享蔡黃汝完全不會說台語，卻可以把滿滿三頁的台詞，用標準台語鏗鏘有力又有條理的表演出來時令他印象深刻，大讚她非常敬業。同樣首次挑戰台語劇的鍾承翰，對於每一場必須在法庭上開口的戲都印象深刻，自我要求高的他也不斷跟導演要求，「如果聽到我的音跑掉，一定要跟我講，我們可以重新來，來幾次都可以！」

黃鐙輝在拍攝期間必須長期獨自待在大約一坪的小房間，覺得自己很像經典電影《浩劫重生》的男主角湯姆漢克，看到鐵窗外有小鳥時會想跟牠們說話，但小鳥飛走後又會感到巨大的孤獨感。他也說與莊凱勛、鍾承翰、蔡黃汝三位律師對戲時，會感覺自己真的是犯人，「但他們三人在私底下太鬧，所以不會覺得三位律師身上散發神聖的光芒。」

戲劇殺青後身為重機族的莊凱勛最想做的是擁有兩天一夜的假期，讓自己好好的去騎車、看台灣和接觸大自然，「平常太忙碌了，車子都已經快放到生鏽，但有時去發動車子聽一下聲音，也覺得好開心！」雖然說想自己騎車出去玩，但愛家的莊凱勛其實早和經紀人請好一週的假，要帶家人們走出國門去休息渡假，回來後繼續努力完成已經排到明年的工作，並期許自己完成正在創作的劇本，希望能儘早用不同的身份，帶著劇本與大家見面。

同樣愛家的鍾承翰，早已安排好家庭旅遊，要與老婆、孩子到日本休息，充電完成後再帶給觀眾更好的作品。近期宣傳活動不斷的黃鐙輝，殺青酒宴結束隔天，馬上進入下一個劇組開始拍攝下一部作品，感性說到「雖然這一部戲完成後有點捨不得，又有一點空虛的感覺，但人生就是這樣，在這一站收集大家滿滿的愛以後，繼續往下一站邁進、往前衝。」最後黃鐙輝也不忘為自己所擔任主唱的板凳樂團宣傳第一張EP，提醒未購買的人趕快去購買。

《無罪推定》由張晉榮導演，編劇林珮瑜、林佳萱、葛文琪與製作人林木榮、陳思宇組成金牌製作團隊，集結莊凱勛、蔡黃汝、鍾承翰、楊小黎、黃鐙輝、呂雪鳳等實力派演員陣容，是一部記錄個人對抗體制、歷時二十年血淚交織的故事。