8月30日為北市國中小開學日，台北市警方為守護學童安全，特別規劃交通疏導勤務，派遣員警執行交通疏導、路況查報及違停車輛取締等勤務。（圖／警方提供）

8月30日為北市國中小開學日，台北市警方為守護學童安全，特別規劃交通疏導勤務，派遣員警執行交通疏導、路況查報及違停車輛取締等勤務。

警方表示，今年8月30日北市中、小學112學年度第1學期開學日，上午7時30分前、後為家長接送學童密集時段，為避免校區周邊人、車潮增加造成交通衝擊，北市警局針對轄內中、小學校門口、家長接送區及周邊道路重要路口規劃交通疏導勤務，派遣員警執行交通疏導、路況查報及違停車輛取締，計編排交通疏導崗位191處（動用警力198名、義交2名）。

台北市警察局呼籲家長，如需駕車接送學童，請提早出門以免人、車擁擠耽誤時間。另外，家長若欲陪伴學童進入校園，應將車輛停放於合法停車空間，切勿違規或併排停車，以免造成其他學童安全顧慮及車流阻塞，並隨時收聽警察廣播電臺路況報導，遇車多或局部車流壅塞等情形，務必耐心配合執勤員警指揮、疏導，共同維護本市交通順暢。