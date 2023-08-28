新北市板橋區一名黃姓貨車駕駛，前天（25日）上午7時許，開車行經板橋金華街時，一手叼著香菸，駕車還不段左右搖晃，板橋警分局板橋派出所巡佐羅藍斌、警員林景云、李岳揚發現立即將他攔下。

據了解，黃男一下車就直接背出個資，但卻和提供警方查詢證件不相符，員警追查，發現黃男因案被通緝已躲藏了21年，全案訊後解送桃園地方法院歸案。

黃男（53歲）在91年遭桃園地方法院發布通緝，自此隨身攜帶友人的證件，並熟背個資做為應付警方查詢，也許因為久了沒被警方攔查，他一時將友人的個資背錯，員警察覺有異，進而比對照相片發現與本人差很大。

警方持續追問並要通知支援警力將他帶返派出所查明身分時，黃男見形跡敗露無法閃避，竟又企圖欺瞞警方，假藉要去找送貨的老闆證明自己身分，趁隙拔腿就往市場巷內狂奔。

警方隨即追捕，僅1分多鐘黃男就束手就擒，並坦承自己真實身分，結束長達21年逃亡生活。警方將黃男上銬帶回後，依妨害性自主及廢棄物清理法通緝解送桃園地方法院歸案。