以《八尺門的辯護人》一劇展露精湛演技的雷嘉汭，是時下當紅的新生代女星，外型甜美、渾身散發仙女氣質的她，為了飾演印尼翻譯的角色，在戲中全身包緊緊且不施脂粉，加上黝黑的膚色，讓人誤以為是印尼人。近日雷嘉汭接受本報邀請進棚拍攝雷達表（RADO）時尚專題，換上青春洋溢、色彩繽紛的新裝搭配RADO腕表，微笑時還會露出可愛的小酒窩，與劇中的「莉娜」角色形成大反差。

雷嘉汭以青春洋溢的裝扮搭配RADO腕表，微笑時還會露出可愛的小酒窩，與劇中的「莉娜」角色形成大反差。 （JOJ PHOTO攝，專題企畫／中時時尚，服裝提供／Max & Co.)

雷嘉汭感慨地說，雖然她的個性與莉娜是南轅北轍，但其實兩人很多地方很相似，例如對理想的堅持與執著，一旦下了決心就不計代價，甚至明知會失敗，也要放手一搏。就像她曾在學生時期參加啦啦隊亞洲錦標賽，在比賽前夕腳踝受傷，也堅持參賽，結果拿下當年的亞軍。

雷嘉汭以青春洋溢、充滿陽光朝氣的時尚裝扮詮釋RADO真我方形（True Square）系列鏤空腕表，展現在現實人生中活潑開朗的「真我」，饒富趣味。（JOJ PHOTO攝，專題企畫／中時時尚，服裝提供／Max & Co.)

「當時我的腳踝腫起來，連走路都一枴一枴，大家都勸我棄賽，但我不甘心，堅持要去東京比賽，就算是輸了，也不枉費這些年的努力！」雷嘉汭說，當她在戲中詮釋「莉娜」堅韌不服輸的心情時，就想到當年的自己，很能理解這份在使命感驅使下的熱情。

雷嘉汭指出，在《八》劇拍攝期間，莉娜就像是她的另一半，與她形影不離，如今下了戲，她最想對莉娜的話就是「謝謝」，「她的勇敢激勵了我，日後我在人生中面臨了挫折時，我應該會想到她，想到她的無畏與勇氣。」

雷嘉汭也分享接演《八尺門的辯護人》的最大收穫，是可以盡情曬黑，她笑說，很多人都以為她把自己曬黑是「為戲犧牲」，但其實她樂在其中，之前因為代言護膚保養品，長達3年不敢曬太陽，謝絕所有戶外活動，快把自己憋出病來，直到接演了《八尺門的辯護人》，奉導演之命必須把自己曬黑，就整個玩開了，登山、飛行傘、潛水、騎重機，玩得超開心。

瑞士雷達表True Square真我方形系列高科技陶瓷鏤空表，9萬2100元。（RADO提供）

雷嘉汭受邀進棚拍攝RADO腕表時尚專題，以青春洋溢、充滿陽光朝氣的時尚風情詮釋真我方形（True Square）系列鏤空腕表，因為在現實人生中，活潑開朗的個性才是雷嘉汭的「真我」，饒富趣味。另她也佩戴最新款True Thinline真薄系列腕表，是目前RADO旗下最為纖薄的腕表系列，也是首款採用一體成型高科技陶瓷表殼的腕表，外觀輕盈纖巧，又兼顧舒適耐磨，是款剛柔並濟的腕表，與雷嘉汭勇於挑戰戶外活動的需求完全契合。（妝髮／Frankie Chen，吳非@80sstudio ）

瑞士雷達表True Thinline真我超薄系列Great Gardens of the World世界花園聯名表，夏威夷金棕櫚樹款，8萬8400元。（RADO提供）

瑞士雷達表True Thinline真我超薄系列Great Gardens of the World世界花園聯名表，葉門龍血樹款，8萬8400元。（RADO提供）