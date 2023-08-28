雲林縣立委參選人丁學忠（前左二）澄清戴口罩並非口腔癌，感謝大家的關心。（張朝欣攝）

國民黨雲林縣海線立委參選人丁學忠，27日參加侯友宜聯合造勢大會，造勢台上眾人一字排開，只有他堅持載口罩，引發眾人猜測，28日丁表示因競選勞累免疫力降低，嘴角遭細菌感染進行補皮手術，目前情況良好，並非重大疾病，他會持續勤跑基層證明身體情況良好，請大家不用擔心。

國民黨7月5日徵召現任虎尾鎮長丁學忠參選雲林縣下屆海線（第1選區）立委，丁即展開選區11鄉鎮基層拜訪行程，民眾發現丁從不拿下口罩，以為他特別注重防疫，因此也不以為意，不過27日丁在侯友宜聯合造勢大會上，台上10餘人只有他1人戴口罩，相當醒目，引發民眾好奇。

丁學忠表示，他為了參選立委，選前即作足功課，著手規畫各鄉鎮建設藍圖，可能因此過於勞累，導致免疫力降低，嘴角遭細菌感染，因此進行補皮手術，目前傷口還未痊癒，看起來不太美觀，為避免造成大家困擾，所以拜訪鄉親時都會戴上口罩。

至於外傳他可能罹患口腔癌，丁學忠澄清絕無此事，只是嘴角細菌感染，補皮手術後他加強保健養生、控制飲食，恢復情況良好，下鄉與鄉親倡談政見、閒話家常都沒問題，謠言止於智者，也感謝大家的關心。

丁學忠指出，明年立委選舉他訴求「清新、承擔」，將以目前虎尾發展成功經驗，複製到雲林沿海其他鄉鎮，選區11鄉鎮都已有完善的發展規畫，當選後將可全面為各鄉鎮爭取建設經費，帶動沿海地區整體發展。

政壇人士分析，丁學忠的對手是民進黨蘇治芬，實力雄厚，但丁的虎尾鎮經驗大受肯定，可吸引虎尾區4鄉鎮票源，加上出身台西鄉，在台西區4鄉鎮有一定選票，只要加強北港區3鄉鎮戰力，與蘇有一戰的實力。