冠軍表示，瓷藝中板(MASTER ART)具備三大特點，第一產品售價上，相較於高價位的義大利、西班牙進口磁磚，具高性價比優勢，相當於天然石材1/3價格、歐洲進口磁磚7.5折的合宜訂價。

其次，相較進口磁磚採購交期長、價格波動高，近年客戶對於MIT國產化、高品質亦逐步重視，瓷藝中板可抓住機遇搶占市場份額。第三，瓷藝中板在施作工法及工具使用上具有一定的技術門檻，憑藉冠軍集團擁有完善磁磚產品規畫設計，有助深化建商、設計師/建築師及建材工程行等多元客戶群所指定長期信賴的建材領導品牌。

冠軍指出，經過三年潛心研發的瓷藝中板(MASTER ART)新產品劃分兩大系列，一是冠軍磁磚-原石新境系列，二是馬可貝里-星曜米蘭系列，20款新品磁磚將令消費者眼前一亮，在紋理設計、實用性與性價比上都遠遠超越天然石材，加上透過反覆排列推砌出與眾不同的美感，這種自由度讓它在市場上將更能受到建築師、設計師與消費者歡迎。