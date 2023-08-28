展望下半年，儘管第3季營收預估將較上季略減1成左右，但從第4季起將逐漸回溫，新引進的戶外高端品牌客戶皆按規劃進行導入，預計從明年起可以貢獻營收成長動能。

光隆統計，上半年成衣營收比重已由57％躍升至65％。

對於新客戶的營運貢獻度，詹賀博指出，今年新引進的戶外高端品牌客戶已依照進度，按打樣、試單、批量出貨規劃進行，公司也同時開發其他新客戶，為明、後年的營運增添成長動能。雖然初期新客戶帶來的效益還不顯著，但隨著與客戶建立起長期穩定的合作關係，未來訂單金額將逐步放量貢獻營收成長。

因應訂單、新客戶的成長，詹賀博指出，光隆成衣海外擴張持續進行中，包括越南預計擴增10條，以及第二產區的印尼新廠，均已動工興建，初期規劃6條新產線，以上均計劃於第4季投產，自有產線規模至年底將擴增至80條以上。

展望下半年，詹賀博預估第3季營收將較上季略減1成左右，並從第4季起逐漸回溫，成衣客戶目前對於市場需求的看法仍較為謹慎，預估較去年減少2成以上，目前正積極爭取新訂單來彌補；羽絨原料與家紡部門出貨動能將有起色，優於上半年；今年組織調整汰除貿易部門，也將影響下半年營收表現，但光隆仍預期能保持季季盈餘。

詹賀博指出，光隆未來將持續以成衣作為發展主軸，目標是2026年成衣營收比重將達到70％，帶動營收成長；此外，戶外機能服飾成長也將進一步帶動毛利率、營業淨利率、淨利率的提升，因此，未來獲利的成長幅度可望進一步超越營收成長幅度。