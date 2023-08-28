對於長期在外的遊子心中，最熟悉的味道，可能是阿公、阿嬤用心烹煮的家鄉菜！【永慶公益線上講座】邀請作者陸以寧開講，分享4年來走訪台灣各地，記錄50位長輩們拿手的家傳料理與他們的生命故事，並結集成台灣家常菜飲食食譜，讓大眾能多認識台灣不同族群的家常菜故事。

陸以寧是「島嶼上的飯桌」計畫的發起人，因想念思念外婆手路菜，集結相同理念的夥伴們，以飲食文化切入點，紀錄陸續消失的台灣家常菜料理，走訪台灣22縣市與澎湖、蘭嶼等外島，透過此計畫讓自己重新認識台灣的飲食文化，在餐桌上與長輩閒聊家鄉料理，傾聽阿公、阿嬤們的人生故事，用不同角度學習到另類的台灣史，也為台灣飲食文化傳承盡一份心力。

藉由「島嶼上的飯桌」計畫，陸以寧透過在餐桌上與阿公阿嬤們閒聊，不但重新認識台灣的飲食文化，也挖掘到在地人的歷史故事。(圖/永慶房產集團提供)

在永慶慈善基金會邀請下，陸以寧以《島嶼上的飯桌－那些年他們走過的故事》為題，分享成立「島嶼上的飯桌」計畫的初衷，與夥伴一起走拜訪台灣不同地區、族群的家庭，藉由圖片與文字紀錄長輩們的人生故事與家常食譜，讓家鄉菜不會因時間失傳或是變味。陸以寧透露，在追尋家鄉味的旅程中，聽著傳家菜的故事，發現這些料理甚至可能來自日本、閩南或是客家等多元族群料理手法，挖掘到在地人的歷史故事，反而意外體驗到一場歷史之旅。

每道家常菜都反映出在地人特別的生活文化與歷史記憶，作者陸以寧與夥伴們走訪台灣各地，將分享另她最深刻的家常料理與長輩的故事，例如:澎湖大蛤飯、綠島章魚風箏等，有興趣的朋友歡迎8/28(一)晚上8點半至好房網YouTube平台免費線上收看。

《島嶼上的飯桌》那些年他們走過的故事

主講人：陸以寧 作者

講座時間：2023.08.28 (一) 20:30

講座網址：https://youtu.be/2LpVsqxjbE8