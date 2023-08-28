去年大學畢業的陳靖因缺乏工作經驗，求職期間四處碰壁，後來尋求勞動部「青年就業旗艦計畫」協助，順利進入台氟公司任職，在職場找到自己的一片天。勞動力發展署中彰投分署指出，為幫助青年順利就業，5月起推動投資青年方案第二期，精選11項資源計畫，讓青年方便運用。

大學念的是化工，陳靖說，因學生時期只有打工經驗、缺乏職場實戰經歷，去年畢業後雖兩度投遞履歷到想任職的公司，卻都遭到委婉拒絕，後來聽取旁人建議尋求就業服務中心協助，參加青年就業旗艦計畫，終於順利進入台氟公司且獲得9個月培訓，目前已調升為製程副工程師，也在工作中學到許多專業。

台氟公司人力資源管理師徐慧婷說，之前曾經有名來應徵的青年，最後選擇到另一家公司任職，主因該公司有參加政府青艦計畫，因而才決定嘗試參加該計畫，沒想到因而找到許多優秀人才，且透過扎實的訓練讓新進員工能快速進入狀況，人員順利留任比例高。

另名今年29歲的張力重為高工肄業，3年來打過不少短工，一直無法穩定就業，透過就服中心協助進入金大展公司擔任電腦銑床技術員，從頭開始學習，現在已經能獨當一面且傳承經驗給其他人。

勞動力發展署中彰投分署長劉秀貞指出，青年失業率是各國關注重點，5到9月更是青年就業的重點期間，為促進青年就業，5月啟動「投資青年就業方案第二期」，截至7月已協助5千位青年投入政府提供的提攜課程，也幫助近2萬青年就業，盼尚未利用者能善用政府資源。