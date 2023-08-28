周一香港恆生綜合指數收盤上漲174.36點或0.97%，為18130.74點，盤中最多升5.2%。國企股(H股)升1.2%，為6246點。科技指數升1.7%，為4128點。

中國財政部和證監會在上周末提出四項激勵資本市場的措施。

港交所大漲3.3%，報297港元。

汽車股上漲1.4%，其中小鵬汽車升11%；稍早小鵬宣布收購滴滴智慧汽車部門。

大型網路科技股普遍上漲，阿里和騰訊漲逾1%；網易升3%。

中國恆大今日首復牌，大跌78.8%。恆大將在周一晚間進行債權人協商會議。