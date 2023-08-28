周一香港恆生綜合指數收盤上漲174.36點或0.97%，為18130.74點，盤中最多升5.2%。國企股(H股)升1.2%，為6246點。科技指數升1.7%，為4128點。
中國財政部和證監會在上周末提出四項激勵資本市場的措施。
港交所大漲3.3%，報297港元。
汽車股上漲1.4%，其中小鵬汽車升11%；稍早小鵬宣布收購滴滴智慧汽車部門。
大型網路科技股普遍上漲，阿里和騰訊漲逾1%；網易升3%。
中國恆大今日首復牌，大跌78.8%。恆大將在周一晚間進行債權人協商會議。
中國宣布股市交易印花稅減半，周一起生效，內地和港股周一齊揚。恆指高開562點，然逐漸收窄漲幅。
周一香港恆生綜合指數收盤上漲174.36點或0.97%，為18130.74點，盤中最多升5.2%。國企股(H股)升1.2%，為6246點。科技指數升1.7%，為4128點。
中國財政部和證監會在上周末提出四項激勵資本市場的措施。
港交所大漲3.3%，報297港元。
汽車股上漲1.4%，其中小鵬汽車升11%；稍早小鵬宣布收購滴滴智慧汽車部門。
大型網路科技股普遍上漲，阿里和騰訊漲逾1%；網易升3%。
中國恆大今日首復牌，大跌78.8%。恆大將在周一晚間進行債權人協商會議。
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