台南警第六分局新興派出所日前接獲報案，一名女子在社群軟體IG上誤信詐騙集團，被「投資虛擬貨幣，高獲利」的話術利誘，陸續交付新臺幣130萬多元，後來想要出金時，卻不斷遭對方以需「交付保證金」等理由藉故拖延，這才驚覺有異報案。

警方獲報後立即組成專案小組進行誘捕偵查，詐騙集團約定被害女子於上周六（26日）下午2時許，在南區鹽埕圖書館交付百萬元現金，郭姓車手甚至自備點驗鈔機與假冒的買賣契約書博取被害人信任，等到郭姓取款車手得意洋洋以為又成功取得詐騙贓款時，埋伏警方立即上前將郭姓車手逮捕。

郭姓車手被捕後仍不斷喊冤，稱自己為「幣商」，且自行攜帶點驗鈔機，宣稱自己也怕遭「假鈔」詐騙，但仍遭警方識破身分。警方在郭姓車手包包內搜出多筆假冒之買賣契約書，顯見已非第一次犯案。全案依詐欺罪、違反洗錢防制法罪嫌移送臺南地檢署偵辦。

郭姓車手聲稱也怕被騙，才會攜帶驗鈔機收款。（警方提供）

台南警六分局長許敏能表示，近期以投資為由的詐騙手法屢見不鮮，尤其以投資虛擬貨幣規避警方查緝手法最為猖獗，是類手法讓詐騙集團得以設下多道斷點，使警方不易查緝。

許敏能呼籲民眾要多加留意外，應注意勿陷入詐騙集團設定情境，任何要將金錢付出的要求都應小心求證，並可撥打「165」反詐騙電話或「110」諮詢求助，打擊詐欺亦是當前政府的重點工作，警方除了積極查緝詐欺案件，持續向上溯源外，也會落實阻詐等治安工作，讓台南成為最安全的宜居城市。