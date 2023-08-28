台北市1名貨車駕駛因開車時觀看手機，導致行車不穩遭警方攔查，意外查獲持有一、二級毒品之毒鴛鴦及一名竊盜通緝犯。（圖／警方提供）

台北市1名貨車駕駛因開車時觀看手機，導致行車不穩遭警方攔查，意外查獲持有一、二級毒品之毒鴛鴦及一名竊盜通緝犯。（圖／警方提供）

台北市1名貨車駕駛因開車時觀看手機，導致行車不穩遭警方攔查，意外查獲持有一、二級毒品之毒鴛鴦及一名竊盜通緝犯。

警方表示，後港派出所員警擔服巡邏勤務巡經士林區福港街一帶，見一自小貨車行車不穩，上前查看原來駕駛人正在使用手機，遂予以攔停，於盤查過程中鍾員見後座之40歲張姓乘客坐立難安、神情緊張，經查證身分竟是士林地方檢署發布之竊盜通緝犯，便立即通報優勢警力到場支援。

員警於附帶搜索時在車內之置物凹槽搜得55歲李姓駕駛使用過之注射針筒，經檢測呈第一級毒品海洛因陽性反應；另又在43歲劉姓副駕駛翻找證件時，警方眼尖發現其皮夾內有3小包白色不明粉末，經檢測呈第二級毒品安非他命陽性反應，總淨重4.03公克，並在其背包內搜得安非他命吸食器1組，全案李、劉等2嫌依毒品危害防制條例移送士林地方檢察署偵辦，並將張嫌逮捕歸案。

士林分局呼籲，警方掃蕩毒品犯罪之決心不容質疑，不法份子切勿心存僥倖，並呼籲民眾遠離毒品，拒絕毒品誘惑，以免身心受害。

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