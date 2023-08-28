中國互聯網路信息中心28日最新報告顯示，上半年網購、網約車與線上旅行預訂用戶的增長規模都超過3千萬人，成為增長最快應用。（shutterstock）

中國互聯網路信息中心（CNNIC）28日發佈第52次《中國互聯網路發展狀況統計報告》，顯示截至今年6月，大陸網民規模達10.79億人，較2022年12月增長1109萬人，互聯網普及率達76.4％。同時網約車、線上旅行預訂、網路文學等使用規模實現快速成長，6月較去年12月分別增長3492萬人、3091萬人、3592萬人，增長率各為8％、7.3％和7.3％，成為使用者規模增長最快的三類應用。

據澎湃新聞引述該《報告》指出，上半年大陸各類網路應用的的使用者規模都有所成長，即時通訊、網路影音、短影音的使用者規模仍穩居前三。截至今年6月分別達到10.47億人、10.44億人和10.26億人，用戶使用率分別為97.1％、96.8％和95.2％。

此外，上半年大陸全國的網上零售額達7.16兆元（人民幣，下同），年增13.1％。其中，實物商品網上零售額6.06兆元、年增10.8％，占社會消費品零售總額的比重為26.6％，在消費中占比穩步提升。另外網路購物使用者規模達8.84億人，較2022年12月增加3880萬人，占網民82％。

在物聯網發展方面，截至6月，三家基礎電信企業發展的蜂窩物聯網終端使用者21.23億戶，較2022年12月淨增2.79億戶，占移動網路終端連接數的比重為55.4％，凸顯萬物互聯基礎不斷夯實。