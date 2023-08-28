誠品生活新店的金色三麥延長營業時間至深夜，讓消費者聚餐更盡興。（誠品提供／朱世凱台北傳真）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

血拚購物好去處再加＋1！擁有1萬9千坪空間、緊鄰7千坪生態公園的「誠品生活新店」宣布，將在9月28日開幕，以「眾人之所．明日之城」為定位打造一座立體微型城市，除了可以在挑高30米天井的書店迎接天光，體驗獨特的閱讀光景，還可探索全新兒童書店；國際與在地藝文展演活動也將在3大多元展演空間陸續登場，同時集結食衣住行育樂，精選近250家品牌進駐。

「誠品生活新店」邀請設計師於店內逐層打造「野花園」露台，同時設置親子與寵物友善、可體驗異國風情的戶外露天座席，並精選三大咖啡品牌進駐，提供悠活早餐限定時段：時髦咖啡品牌CAFE!N與屢獲紅點及IF國際設計大獎的韓國知名戶外品牌Helinox 跨界合作，將戶外限定的露營椅移至城市裡的咖啡場域；而星巴克也將於公園景觀第一排的落羽松廣場，打造戶外露天咖啡座，可愜意相聚或享受獨處時光；還有來自虎頭山秘境咖啡NxCoffee走出山林首次進駐商場，呼應明日之城打造AI科技感咖啡廳。

「誠品酒窖」擁有法國頂級布根地、波爾多、香檳區與多國酒款，提供逾4千5百款紅白酒、香檳、氣泡、啤酒與烈酒，並定期推出專業品酒體驗課程與多元精彩活動；金色三麥及默爾pasta＆pizza也設置露天啤酒吧，也延長營業時間至深夜。誠品生活新店匯集多國美食料理，包括誠品行旅專業餐飲團隊打造的「聚聚樓」全新店點，還有全新店裝風格的點點心、瓦城、新馬辣、涓豆腐等近20家大型主題餐廳進駐。同時精選人氣甜點，包括浪漫英倫風下午茶餐廳「英格莉莉」、來自新竹的「MumMum饅饅好食」等。

誠品生活新店匯集異國料理餐廳，包括瓦城等，滿足不同消費者的喜好。（誠品提供／朱世凱台北傳真）

知名火鍋品牌新馬辣也插旗誠品生活新店，讓民眾可暢快吃到飽。（誠品提供／朱世凱台北傳真）

為款待誠品會員，緊鄰書店旁還有全台最大的黑卡會員專屬空間eslite premium，融合戶外「野花園」露台，在植栽綠景及咖啡香氣中，打造溫暖閒適的靜謐空間，不僅有精選書牆自由取閱，每月並提供十張免費飲品招待券邀請黑卡會員自在閱讀。誠品生活新店也有首家引進韓國精緻攝影技術的Holo＋FACE，提供高CP值妝髮造型、專業攝影及精緻修圖服務；北歐簡約設計的「詩肯柚木」以及台灣知名家具「有情門」等提供多元風格的家具單品及「客製化空間設計服務」。還有QBHOUSE東京平價快剪、日本知名藥妝通路「松本清」，及專業服飾修改及鞋包清潔保養服務，滿足生活需求。

誠品生活新店的1萬9千坪空間也攜手各大國際品牌打造旗艦型大店，讓顧客有自在從容的遊逛體驗，包括全球知名服裝品牌UNIQLO及選品店niko and … 、studio CLIP、GLOBAL WORK等知名連鎖品牌等，還有出國挖寶必逛的日本最大二手商店2nd STREET將從日本直送逾5千件精選商品，店內也同步提供專業的「收購服務」，讓您的二手衣物也能輕鬆出售。該店交通方便，國道3號新店交流道下來左轉直行即可抵達，附近亦有逾1千5百個汽機車停車位。大眾運輸可搭捷運綠線至七張站1號出口、大坪林站5號出口，28日（四）正式開幕。

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