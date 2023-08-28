香港小姐競選自1946年起舉行，近年由TVB電視廣播有限公司主辦，2023年決賽於27日落幕，冠軍由21女大生莊子璇奪得，亞軍和季軍分別是王怡然和王敏慈，不過落選的大陸東北參賽佳麗陳怡名卻鬧出風波，原是她在比賽期間曾吐槽自己被拍醜，比賽結束後她發布多則限動，透露早知道不會進入前十強，言論引發外界熱議。

十六強佳麗之一陳怡名今年26歲，擁有香港理工大學翻譯與傳譯碩士學位，畢業後她留在香港工作，職業是公關專員，比賽過程中放出的影片疑似角度不佳，沒能拍到最好的狀態，讓陳怡名開罵「拍的醜成這樣謝謝了」，網友認為她這樣EQ低，她則發限動回擊「少來陰陽怪氣我，謝謝」，且壓軸環節再出場時，當時回顧參賽過程，其他佳麗都面帶笑容，只有陳怡名面無表情，在一群佳麗中十分明顯，被網友認為陳怡名是因為無法晉級而擺臭臉。

對此陳怡名在Instagram連發三則限時動態，表示「我黑臉（臭臉）不是因為自己沒進十強，我早知道自己不會進哦，再給我一次機會，我的臉會更黑」、「終於結束，可以做自己了，蠻荒唐的一件事，改天來個有問必答」、「這是我自己的IG，別來惹我，鏡頭前報導裡的東西是真是假自己判斷，別來我這裡找罵」。

香港小姐佳麗陳怡名連發3則限時動態吐心聲。（圖／翻攝mm.uz__ Instagram）

而她的言論也引發網友諸多猜測，大多數人認為「人家不滿比賽有黑幕，發聲還要被罵」、「這種東西，初賽就知道有內定了吧」、「那她可以直接走人啊，杵在臺上幹嘛，電視機前面的人又沒欠她」、「真是既要又要……既然參加就要遵守遊戲規則。玩完出來說不公平，早幹嘛去，早退賽不就得了」、「姐姐好剛！！！支持！」。