熊本Volters 首度跨海邀請台啤雲豹職業籃球隊舉行台日城市交流賽，這將是台啤雲豹球團首次赴海外進行比賽。台啤雲豹球團表示，9月16到19日將由執行長張建偉領軍飛往日本，與熊本Volters展開為期4天3夜的交流賽，此行除以球會友外，也會安排雙方球員交流，彼此技藝切磋。

熊本Volters是一支成立超過10年的球隊，隸屬於日本B.LEAGUE聯盟第2級西區球隊，當紅球星有磯野寛晃、本村亮輔及來自美國的Terrance Woodbury，主場座落於熊本縣綜合體育館。

台啤雲豹執行長張建偉表示，很謝謝熊本Volters俱樂部與台啤雲豹一起完成這次城市交流賽，雙方在經營理念上不謀而合，一心為自己國家籃球發展盡一份心力，也因此在推動這個交流賽時特別的順利。「熊本Volters是一支實力不容小覷的球隊，在B2聯盟中有著優異的成績，相信我們的球員在即將到來的交流賽中，也會有不錯的表現與學習。」

此次交流賽也將是台啤雲豹新任總教練歐森（Michael Olson）首次執掌軍符，將帶領高錦瑋、黃鎮、盧捷閔、阿拉薩等多名實力兼具的高人氣球員一同前往應戰。歐森説：「能夠與球員們一起到日本進行交流賽，真的很開心也很期待！自從我抵達台灣之後，不斷地加強球員們的基本功、培養戰術運用的默契，期待球員們在這次的交流賽中大展身手，熊本Volters 我們來了！」

台啤雲豹球團也表示，此次交流賽時間於9月17日（日）日本當地時間17點開打，這場賽事也為雙方新賽季揭開序幕！歡迎在熊本當地的台灣民眾一同進場為台啤雲豹應援。雙城市直飛航線「阿蘇熊本機場-桃園國際機場」也即將開通，提供台灣的球迷們搭乘直飛航班到熊本為台啤雲豹加油，一起享受熊本樸實親切的風情。

這場來自桃園與熊本的台日賽事，更是雙方城市交流的首部曲，期待未來能看到台啤雲豹與世界不同國家的城市添加新的交流賽篇章！熊本Volters粉絲俱樂部將於8月29日12:00起提供三階段購票，台灣球迷若要前往支持，也可與台啤雲豹球團（0907-550954）聯繫購票。