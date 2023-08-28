桃園環保局推動垃圾減量政策，提供循環杯容器借用、歸還、清洗、配送平台，鼓勵市民投入環保行動，減輕一次性飲料杯對環境的負荷，合作店家可在環保局官網查詢，經統計循環杯推動迄今，已減少使用一次性飲料杯4萬4000杯次，相當於17.2座101大樓的高度，並減少1400公斤之碳排放量。

桃園循環杯材質是使用食品級PP材質，由國內業者自行設計生產，杯身不含複合材料，每個循環杯的使用壽命可達近千次，一旦發現破損，將進行回收再製成其他非食品接觸的生活用品，實現廢棄物的循環再利用，同時降低對環境的衝擊。

為維護民眾健康安全，桃園循環杯委託環海淨塑實業股份有限公司進行清洗，清洗程序皆符合衛生福利部所制定「TFDA餐具清洗良好作業指引」規範，並定期將清洗完畢杯子送SGS檢驗並公布於網頁上，以確保杯子無食物成分及洗劑殘留，市府衛生局也不定期進行稽查作業，監督清洗業者廠區衛生安全。

循環杯清洗會經過五大步驟，嚴格分類篩選、動態浸洗預泡、高溫清洗殺菌、全杯風刀乾燥及品質檢驗管控，透過高標準的作業程序及檢驗標準，確保循環杯在每次使用前都經過嚴格的清潔和消毒。

環保局所委託循環杯專業清洗廠商，除清洗環保局循環杯合作平台站點及樂天球場使用之循環杯外，業者也配合清洗全家便利商店、萊爾富、OK、Qburger、頂呱呱、Cama、鮮茶道、Let’s cafe plus等連鎖店家循環杯，並積極控管清洗品質、遵循清洗規範。

環保局長陳世偉強調，市府為確保循環杯的衛生品質，嚴格把關清洗標準，保障民眾的健康安全，呼籲市民積極參與一同落實垃圾減量，購買手搖飲時，可改變購買習慣，養成自備環保杯或租借循環杯方式，也可享有5元折扣優惠，同時也為環保盡一份力。