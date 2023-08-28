凱旋國小校長陳銘俊指出，已重點清理消毒校內廚房、積水處、陰暗角落等地。（吳佩蓉攝）

讓家長都能很安心的讓小朋友在開學日安全上課。（吳佩蓉攝）

登革熱本土病例持續攀升，開學在即，為確保校園環境安全，宜蘭縣政府要求衛生局開學前做好登革熱防疫宣導；另教育處也發文提醒，指派督學前往各級學校在開學日前做好環境清理，縣長林姿妙今（28日）特地前往宜蘭市凱旋國小巡察並表示，須加強清除病媒蚊，請師生自我健康監測，全面落實防疫工作。

30日是全國中小學開學日，林姿妙、議長張勝德、宜蘭市長陳美玲、衛生局長徐迺維等人今至凱旋國小視察校內的防疫措施；凱旋國小校長陳銘俊指出，已重點清理消毒校內廚房、積水處、陰暗角落等地，如排水溝、樹洞，且特別飼養鬥魚，專吃生態池中的孑孓，可防疫並富含教育意義。

林姿妙表示，縣府要求教育處、環保局及衛生局針對環境衛生、周遭有水的地方都要清乾淨，並通知縣內100所學校要加強登革熱防治，感謝校長及老師的辛苦， 一起努力拚出宜蘭的好教育、好健康，且做好生態環境的保護，讓家長都能很安心的讓小朋友在開學日就可以安全上課。

張勝德指出，環保局在開學前務必完成校園清消積水及噴灑藥劑等；並發通知單或簡訊通知師生和家長，清楚登革熱發病症狀及處置方法；為了受教育權的制定規範，讓受病無法到校的老師或學生能不間斷學習。另開學後徹底打掃積水器皿、水溝及廁所等，請教育處盤查各校窗戶缺少紗窗的，盡速編列預算補齊。

徐迺維說，此次登革熱全台灣疫情有上升的趨勢，宜蘭目前沒有本土個案，但為旅遊大縣，一定要做好環境清潔、個人衛生習慣、防治於未來及加強宣導等，縣府全部動員，已開過2次跨局處會議，各單位橫向合作並設置網狀防護網，與人民一起努力度過難關。

衛生局說明，民眾若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、噁心、肌肉關節痛等疑似症狀，應盡速就醫，並主動告知旅遊及活動史，也請醫療院所醫師提高警覺，如遇有疑似感染個案請及早通報，以利衛生單位採取後續防治措施。登革熱防治相關資訊可至疾管署全球資訊網瀏覽，亦可撥打免付費防疫專線1992或宜蘭縣衛生局9357011洽詢。