結婚是人生大事，許多人會先經過深思熟慮後，才決定是否往人生下一步邁進，《摘星工廠》運勢專欄指出，巨蟹座、天秤座、金牛座只要出現有想婚的對象，便會伴侶帶回家，其中金牛座認為時機已成熟，可開始進入人生下個階段。

▍巨蟹座

巨蟹座在乎安全感，也十分注重隱私，家庭觀念也比較重，若有想結婚的對象，就會想帶對方回家，了解跟家人磨合的情形，同時聽取意見，這麼重要的「任務」出現了，就代表他們非常想要和對方結婚。

▍天秤座

天秤座是享受戀愛的人，一般情況下不會急著談論結婚的話題，也不會趕時間把對方帶進自己的家人圈。若天秤座急著帶對方回家，就代表他們考慮清楚，要介紹對方出場了。

▍金牛座

金牛座個性獨立，成年後就想掌控自己的人生，並過著自給自足的生活，對家人極少主動交代自己的事物。當金牛座認真想帶對方回家見家人時，代表時機已逐漸成熟，可開始進入人生的下個階段。