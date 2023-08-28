鴻海創辦人郭台銘今日宣布參選2024總統大選，引發藍營痛批。高雄市長陳其邁則回應，參選是每個人的權利，可想而知這次總統大選是百家爭鳴，希望說大家能夠保持民主的風度，也呼籲郭台銘多注意到高雄的發展，能夠多提一些政見實質幫助地方產業發展「多談政策、經濟，少一點口水」

郭台銘今日宣布參選總統，藍營痛批郭是沒有誠信、破壞團結。陳其邁今日下午出席活動，面對媒體詢問郭台銘看法時，他表示，參選是每個人的權利，可想而知這次總統大選是百家爭鳴，也希望大家選舉能夠保持民主的風度。

針對郭台銘昨日酸高雄發展，陳其邁表示，郭台銘多提一些實質政見，來幫助地方產業發展，他過去幾次的經驗來看，選舉期間有時候把高雄說得一無是處，好像變成一個惡性循環，覺得對高雄不公平，希望說所有的總統候選人不分黨派，來高雄的時候多談政策、多談經濟、少一點口水。

而郭台銘昨日稱是唯一有財經背景的總統參選人，陳其邁指出，各個參選人都有不同的優點，還是希望能夠到高雄時多談一點，選總統想為高雄做什麼；其實不同黨派也可以合作，不要為了選舉像前鎮漁港就被說得一無是處，當時揭牌國民黨籍前議長曾麗燕也有去，大家都很開心，還在議會說爭取太少，所以不要一到選舉就走鐘，好像跟平常認識的人都不太一樣，這樣也不太好。