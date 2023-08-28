新加坡總理李顯龍在周日（27日）抵達越南首都河內，展開為期3天的訪問，李顯龍此行是對越南總理范明正今年2月到訪星國的回訪。新加坡和越南針對多項新的合作計劃達成協議，包括評估是否能在越南開發岸外風力發電項目，再將能源出口到新加坡。

范明正周一（28日）在越南主席府為到訪的李顯龍舉行歡迎儀式，而李顯龍當天稍早也前往胡志明紀念堂獻花圈。在這期間，李顯龍將會見越南共產黨中央總書記阮富仲、國家主席武文賞、總理范明正，以及國會主席王庭惠。

隨李顯龍訪問越南的貿工部第二部長陳詩龍，與越南計劃投資部長阮志勇簽署了補充協定，提升新越互聯互通框架協定，將雙邊經濟合作領域擴大到11個，包括能源互聯互通、可持續發展等。

在再生能源方面，越南當局批准了勝科公用事業共公司和越南石油技術服務公司的申請，允許2家公司組成的財團在當地進行勘察工作，評估是否有可能在當地一個佔地20萬公頃的地區開發岸外風力發電項目，再將能源出口到新加坡。有關項目獲得新加坡能源市場管理局的支持，相關各方將繼續合作，爭取能源局的有條件批准。

此外，2國也簽署了創新人才交換計劃的合作備忘錄。在計劃下，新加坡的專業人士將能夠在越南尋找創新領域的相關工作，越南的專業人士同樣也能在新加坡從事創新領域工作。