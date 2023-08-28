連署電話響不停 鄉民女神嘆：郭董喊要下架我們耶

鴻海集團創辦人郭台銘今上午宣布參選2024年總統大選，因並非經政黨推薦，得在11月2日之前蒐集約29萬份連署書。外傳民進黨已開始幫忙連署，鄉民女神、桃園市議員黃瓊慧坦言，服務處已接到近10通來電詢問連署細節，「我可是郭董口口聲聲喊要下架的民進黨耶！」強調連署要個資和很多詳細資料，一旦外流會造成不必要的麻煩，不會幫忙連署。

依選罷法規定，郭台銘非經政黨推薦，要正式取得候選資格，需在11月2日之前蒐集約29萬份連署書。

黃瓊慧坦言，郭台銘宣布參選總統後，服務處就接到近10通民眾致電詢問連署相關細節，有的民眾是民進黨支持者打來開玩笑、有的是認真詢問里長或是哪裡可以要到連署書，但她認為民眾看熱鬧的成份居多。

黃瓊慧說，服務處都有告知來電者，連署要提供個資和很多詳細的資料，一旦外流會造成不必要的麻煩，保護個資也十分重要，請民眾靜觀其變，她也笑說：「我們這裡可是郭董口口聲聲喊要下架的民進黨耶！」