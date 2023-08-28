行政執行署宜蘭分署將於9月初法拍基隆市暖暖區的水岸豪宅。（行政執行署宜蘭分署提供／張志康基隆傳真）

行政執行署宜蘭分署將於9月初法拍基隆市暖暖區的水岸豪宅。（行政執行署宜蘭分署提供／張志康基隆傳真）

行政執行署宜蘭分署將於9月初法拍基隆市暖暖區的水岸豪宅。（行政執行署宜蘭分署提供／張志康基隆傳真）

行政執行署宜蘭分署將於9月初法拍基隆市暖暖區的水岸豪宅。（行政執行署宜蘭分署提供／張志康基隆傳真）

因為有建設公司欠稅逾億元，法務部行政執行署宜蘭分署（下稱宜蘭分署）將於9月4日法拍兩筆位於基隆市暖暖區的水岸豪宅，其中一戶面積廣達108坪，還附帶花園、5個平面車位，最為吸睛。

宜蘭分署28日公布了即將在9月4日舉行不動產拍賣會的相關不動產資料，其中，位於基隆市暖暖區某社區的兩筆不動產最為吸睛。其中一套是一、二樓挑高的豪宅，建物面積廣達108坪，還擁有前後陽台、綠地花園，同時還包括地下二樓5個平面車位。

宜蘭分署指出，該社區就在東勢坑溪畔，環境清幽、視野極佳。不過，因為是第一拍，底價也高達6386萬元。

除了這個大坪數的地產外，另外還有同一個社區5樓的42坪不動產，建物面積約為42坪，格局為三房一廳、2套衛浴設備，還有前後陽台，並附帶一個地下一樓的機械車位。這次也是第一拍，底價為1782萬元。

宜蘭分署透露，這兩處房產都是該社區的建設公司，滯欠了逾億元的稅款，才將該公司保留的房地產進行法拍，在暖暖區的法拍市場並不多見。

宜蘭分署定期於每個月第「一」周星期「二」下午「三」時於宜蘭分署（宜蘭市中山路二段261號）舉辦聯合拍賣會。聯合拍賣會前一日，則會在宜蘭分署基隆行政執行官辦公室（基隆市信義區東信路169號），舉辦基隆市及新北市金山、萬里、瑞芳、貢寮、平溪、雙溪之不動產拍賣活動，更多拍賣資訊，請參閱分署官網（http：／／www.ily.moj.gov.tw）或法務部行政執行署拍賣公告查詢系統（http：／／www.tpk.moj.gov.tw）相關拍賣訊息！