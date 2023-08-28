南韓的人口危機，不僅當地政府擔憂，就連全球首富馬斯克都曾操心指出，南韓正經歷最快的人口崩潰。而據南韓統計廳最新統計結果，南韓青年對婚姻的態度在過去10年快速惡化，而不想結婚的主因，以「結不起婚」占比最高，達33.7%。

南韓統計廳28日公布的統計結果顯示，在2022年，19至34歲的青年中，僅36.4%，也就是約3分之1的人對結婚持肯定的態度，比起2012年的56.5%大幅縮水。其中女性對結婚持肯定態度的人甚至僅有28%，遠低於男性的43.8%。

至於不結婚的理由，除了佔比最高的「結不起婚」，其次分別為「沒必要結婚」（17.3%）、「生育子女有負擔」（11%）、「工作不穩定」（10.2%）與「緣分未到」（9.7%）等等。

南韓2022年生育率降至0.78，再創全球新低紀錄，且已連續10年在經濟合作暨發展組織（OECD）成員國中吊車尾。越來越多青年延遲或放棄結婚生子，都是因為房價過高、養兒育女成本高昂與青年失業率居高不下等經濟負面因素。

可是儘管南韓青年不願結婚，但認為可同居的占比高達80.9%，較10年前上升19.1個百分點，還有超過半數青年認為，即使結婚也可以不要小孩。