即將開學，桃園市教育局建議家長陪孩子整理上學用品，找回上學的熟悉感，降低開學焦慮，而新學年度更針對偏遠學校推出課後科普計畫，鼓勵學校邀請專業人士辦理科普社團課程，激發孩子對科學的好奇心。

教育局表示，學生輔導諮商中心有規畫收心宣導活動，呼籲家長替孩子調整作息、安排規律的用餐時間，降低孩子對開學的焦慮。有些孩子在適應新環境時可能會有情緒起伏，建議家長適時給予鼓勵與支持，增進親子的親密感。

教育局指出，另將推動「非山非市暨偏遠學校課後科普計畫」，將以非山非市及偏遠學校為目標對象，規畫科普領域作為主題，希望透過一對多學習方式，陪伴學生充實課後時光，提供課後多元的學習選擇。

教育局說明，非山非市暨偏遠學校課後科普計畫鼓勵學校邀請大學教授、相關科系學生、校內外專長教師或各型態展館專業人士等，在每周一至周五課後時間或假日辦理為期10周的科普社團課程活動，課程、活動內容採實體、線上或混合模式上課辦理。

教育局舉例，像是大園區的潮音國小將和開南大學共同合作，以「物理」為主題，規畫讓學生DIY製作出噴射火箭車、水火箭以及超動感風車，以提升學生對於科普領域的興趣、激發學生們的好奇心，進而發展科普探究與實作的能力。

大溪區南興國小則與元智大學合作，將「擴增實境」及「人文藝術」領域相互結合，讓學生以不一樣的體驗方式去接觸文學。

教育局還提及，市長張善政認為教育是決定人生非常重要的關鍵之一，過去半年來已落實國中小免費營養午餐、5歲幼兒助學金及代理教師全年聘期的新政，將持續推動各項卓越、創新的教育政策。