有些人個性比較直，有什麼情緒都會外顯出來，但也有人雖然脾氣很火爆，卻懂得忍耐、克制情緒，在眾人面前總是維持冷靜的一面。《搜狐網》命理專欄分享，水瓶座、天蠍座、巨蟹座和射手座的脾氣雖然一點就燃，但他們抱持著「能忍就忍」的心態，盡量不將壞情緒表現出來。

▎水瓶座

水瓶座內心非常情緒化，但大多數時候都懂得如何克制並隱藏情緒，所以在眾人面前總是一副淡定理智的模樣，就算內心再怎麼生氣，也不會直接和對方撕破臉，屬於理智、沉穩的類型。

▎天蠍座

和天蠍座相處、當過朋友的人，都應該感受過他們的「火爆脾氣」，不過天蠍座擁有高智商與情商，就算情緒再不好也不會輕易發怒，而是懂得為人處事之道，努力和別人好好相處。

▎巨蟹座

巨蟹座總是表現出真誠體貼、善解人意、樂於助人的一面，是眾人眼中的「好脾氣」代表，但其實他們有很強的壓抑心理，遇到任何事情就算很生氣，也會遵循「能忍則忍」的原則，但這並不代表好欺負。

▎射手座

射手座天性怕麻煩，不喜歡浪費時間在沒有意義的人事物身上，所以如果有人踩到地雷，他們首先會試圖避開糾紛，有些事過了就算了，而不會衝動地把火爆的一面展現出來。