肯亞是沙哈拉沙漠以南第三大經濟體，國際貨幣基金(IMF)預估2023年肯亞經濟將成長5%以上，高於全球水平。肯亞洽談會吸引多家百大企業參加，如軟體開發商Machine Technology Limited、汽車零配件商Haku Auto Parts LTD.及能源大廠Sinergy Power Systems等。肯亞商工總會會長表示，台灣產品在肯亞擁有很高的知名度，例如醫療設備、綠能系統、汽車零配件及產業機械等均獲肯定，非常符合肯亞市場需求。

莫三比克因擁有眾多年輕的勞動人口及豐富的天然資源，IMF估計2023-2025年經濟成長將為6%。在洽談會中，大型買主包括汽車零配件商Seletected Supplies LDA、最大電機設備商Tecnel Service LDA及汙水設備商F&L LDA都積極參與。莫國商業總會副會長，也是馬布多三大私立醫院之一經營者的Ms. Mariamo Hassane表示，台灣醫療設備十分先進，希望能導入莫國，造福人民。Ms. Hassane也指出，莫國位居重要的海運樞紐，可擔任東非關鍵運輸轉運站的角色，歡迎台灣業者善加運用，積極推動兩國經貿合作。

第3站在南非約翰尼斯堡辦理貿易洽談會，南非大型蔬果通路商RMP Holding PTY LTD及醫療設備商SSEM Medical等大型企業，均對台灣產品表示高度興趣。RMP指出，南非缺電嚴重，蔬果及食品之保鮮常面臨困難，希望能與台灣業者合作，改善能源不穩定的問題。非洲發展銀行公布之2022年非洲工業化指數顯示，非洲各國工業化程度，前三名為南非、摩洛哥及埃及，南非已連續10年排名第一。

過去三年疫情對拓展國際市場的活動影響很大，但貿協對非洲市場的活動仍持續進行，未曾間斷。歷年來，貿協各非洲拓銷團向來表現亮眼，即將在今年9月4日至16日前往剛果(金)、烏干達、埃及及阿爾及利亞拓銷的「2023年東北非市場貿易布局團暨埃及台灣周」，已受到當地業者及商會熱烈歡迎。未來將繼續協助台灣業者推動與非洲國家的合作，爭取商機。