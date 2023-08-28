國泰世華銀行於多項金融商品、服務引進碳盤查計算，記錄從原物料投入、服務、廢棄處理等階段會產生的碳排，並檢核商品生命周期碳足跡。在檢視「個人房屋貸款服務」碳排放量時，發現該業務會大量使用紙張，而紙張在製成、回收等階段皆會產生碳排放。為兼顧環保與客戶使用便利性，國泰世華自2020年起擴大推行各類房貸產品服務流程無紙化，將申辦流程由傳統紙本改為線上申請，並搭配自動化審核與撥貸作業，不僅降低用紙需求，同時減少遞送紙本文件時因交通往返而產生的碳排放。

國泰世華透過ISO14067國際碳足跡計算標準檢視減碳成果，2019年該業務每筆服務的碳排放量約為107公斤，直至2020年建立自動標準化工作流程，提升案件審核及撥款效率後，碳排放量降至68.91公斤，僅用不到一年時間，便減少約35.6％碳排放量，超前達成環保署「碳足跡減量標籤」所規定「5年減少碳排放量3％」要求。

國泰世華於各營運面向實施淨零轉型，除了發展多項永續商品，也積極減低營運過程中產生的碳排放量，規畫於2030年前取得「信貸、房貸、理財、信用卡、存匯業務、ATM」等銀行六大類主要產品與服務碳足跡查證聲明，並以取得「碳足跡標籤」與「碳足跡減量標籤」認證為目標。