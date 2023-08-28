演出三立8點台劇《天道》的男星成潤（本名陳伯偉）助瑞傑集團非法吸金逾6億，今遭判刑5年徒刑，沒收犯罪所得287萬餘元；他擔任講師、搭配精美文宣標榜每年保證獲利8％到12％，鼓吹民眾心動掏錢投資，沒想到因自己法律知識薄弱，不慎觸法。
成潤透過三立表示，當年在連續一年多無拍戲工作的狀態，收到瑞傑公司邀請擔任講師及主持工作，當時只是想打工、賺錢貼補家用，在不清楚的狀況下認為傑瑞公司是正常公司無異，所以也沒有想太多，只認為是正常工作，但早在傑瑞公司還在運作時，他就已經離開，一年多後突然被法院調查，才知道自己已經觸法，「自己法律知識太薄弱，不瞭解跟別人說投資泰國建案能夠穩定獲利已經是觸犯了法規！」
對於今日法院判決，必須繳回法院認定的犯罪所得部份（287萬餘元），他雖有心繳回，但無奈事件爆發後，一直接不到戲，且負債累累，繳交不出如此高額的罰金，「希望能得到法官給予一點時間來賺錢繳納裁罰款項，在與律師商討後決定提起上訴。」
他也感謝三立電視台及天道製作單位以及經紀公司肯給機會，不計他無知所犯下的錯誤讓他再次好好專心在表演工作上，得以賺錢賠償受害人，「接下來除了認真拍戲，也將會多做公益希望多多少少能夠彌補對社會的傷害。並藉由這一次的事件，我將徹底的反省改正，也謝謝社會大眾及所有好友們對我的關心及包容，再次的謝謝大家。」
而三立也表示成潤先前在《天道》還有戲份，他飾演況明潔的前任男友，況明潔還曾在臉書形容他是暖男，常載她去拍戲、還會幫忙拿包包，和同劇演員們互動都很良好。
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