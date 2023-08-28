台灣交通惡名已久，甚至屢屢登上國際版面。一位外籍人士近日和友人從台東騎車到花蓮，期間和一輛貨卡共同行駛在混合車道，他因此按了喇叭提醒對方，沒想到因此遭到逼車攔下，男駕駛下車時還氣得掄起球棒在他面前揮舞，消息曝光後引發熱議。

原PO在美國論壇Reddit發文表示，當時路上有一條汽車道和一條混合車道，因此當貨卡和他們共用混合車道時，他按了一聲喇叭提醒對方，不料卻遭到逼車攔下，男駕駛下車時還拿了一支球棒在他面前揮舞。

原PO提到，警方到場處理時，確認他們按喇叭沒做錯任何事情，不過這次遇到路怒症駕駛的經驗仍讓他感到相當震驚；原PO透露，由於提告需要找律師、來回往返台東，相當曠日廢時，所以他們並未提出指控，最後警方並未逮捕該名貨卡男駕駛。

貼文曝光後，除了在Reddit論壇引發熱議，知名臉書粉專通勤者之歌分享此事後，也在臉書、PTT等各大社群持續發酵，許多網友紛紛回應，「棒球叫國球不是叫假的」、「看到兩輪都忘記如何變換車道超車了」、「台灣最美的風景是人，走在路上隨時有人招呼你一起打棒球，你當球…」，不過最後原PO疑似受到壓力，將Reddit貼文刪除。