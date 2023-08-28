為落實金管會推動的信託2.0「全方位信託」計劃，巨美慈善基金會、華銀、阿爾發投顧共同聯手，協助高齡與身心障礙族群，透過「機器人理財規劃」，搭配信託架構投資，以持續累積退休資產。

華南銀行推出的安養信託優惠專案，信託資產於累積期間及分配期間給予二段式不同費率的優待，除享有分配期信託管理費的優惠外，特別針對信託給付啟動前（累積期），提供更低廉的費率，以減輕高齡者與身心障礙者會員的成本負擔。滿足人生各階段所需的信託服務，體現普惠金融的意義和價值。

巨美慈善基金會表示，站在服務第一線，親訪許多身心障礙者家庭，傾聽需求，且看到台灣高齡者迅速攀升及少子化問題，特別感到震撼，於是致力推動信託的重要；透過合格高齡金融規劃師與各專業志工群的陪伴，協助有信託需求的高齡長輩及身心障礙朋友，將信託管理結合機器人理財規劃及多方跨平台的合作下，提供這些族群享用優惠費率。除了享受信託帶來的好處外，也讓愛的力量發揮最大的效用。

阿爾發投顧董事長陳志彥表示，委託人藉由阿爾發投顧理財機器人的管理，資金長期且穩健地累積，另藉由信託的功能，委由專業的受託銀行管理，確保信託資金專款專用，可預防金融詐騙的風險。信託在國外市場是被廣泛使用的規劃工具，國內金管會近年正積極推動信託2.0 政策；阿爾發希望可以引進金融科技的力量，不只民眾信託資產得以有更好的規劃，也希望能提供妥善的規劃給高齡及身心障礙者的需求。