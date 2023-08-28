證交所針對六大民生需求「食衣住行育樂」，展開永續發展目標SDGs系列減碳活動。推廣「天天多走路，減碳任我行」，以「行」為主題鼓勵同仁並宣導走路進行通勤與內部樓層交流，減碳讓身體更健康，用最簡單直接的「行動」愛地球。

衛福部資料顯示，只要多走路，以6公里計算（約步行1萬步），單趟就能減少1.42公斤排碳量。另依據行政院環保署統計，搭一層樓的電梯碳排放量是0.218公斤，證交所鼓勵同仁們多走路、少搭車及少搭電梯用走路代替搭電梯，由董事長林修銘帶領下，號召同仁辦公室上下樓多改走樓梯。並推廣同仁工作通勤、外出洽商若距離短程，多多採用走路行動，愛地球說走就走。

證交所同仁熱烈踴躍響應開啟手機或智能手錶監測計算走路步數，減碳愛地球同時也愛自己。藉由SDGs系列減碳活動「天天多走路，減碳任我行」主題，鼓勵同仁重視日常走路的力量，落實健康減碳生活態度。

證交所接軌全球淨零潮流，在2023年度永續發展目標系列活動，預估將幫助地球減少逾303.9公斤的碳排放量。將與地球共好的精神，傳遞給同仁們，引導每位同仁養成綠色生活的概念讓地球更美好，期待以更永續的經營方法減少環境負擔，打造綠色生態，為下一代留下優質的地球。