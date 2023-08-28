此外，經濟基本面逐步回升，帶動企業基本面回暖，也是一重要關鍵因素。根據當地券商分析，2024年企業獲利可望達到近20％以上的成長，加上對景氣復甦預期將推升股市表現。

日盛越南機會基金研究團隊表示，今年越南出口衰退主要受到全球終端需求疲弱影響，但觀察美國庫存去化已近尾聲，加上製造業加速自大陸轉移越南，7月越南出口下滑已見明顯收斂，預期第四季出口將落底回升，進一步推動GDP由今年約5％～5.5％的水準拉升至明年的6.5％。

此外，第二季整體上市公司盈利年增率為-11.9％，但季增3.3％，落底訊號浮現，大型企業獲利率先轉正，中型企業獲利年增率雖為負值，但季增25.6％，預期明年企業獲利可望在經濟成長動能拉升下，達到近20％以上的成長。

日盛越南機會基金研究團隊也指出，今年越南指數飆升18％，主要是由於銀行存款利率持續下降，使得投資人將定存資金轉投入股市，較低的利率有助於改善房地產市場的情緒和交易活動，調降利率為推動股市上行的重要因素。

根據歷史經驗，在越南央行首次降息後，初期雖然股市可能小幅震盪，但隨後往往走出一波行情，包括2008、2012、2019年，降息後股市平均漲幅超過50％。現階段在政府結合貨幣和財政政策刺激經濟，全力衝刺6.5％的GDP增長目標，有利提振市場情緒。