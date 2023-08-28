林美秀、阿松常在他們所主持的公視台語台《全家有智慧》分享家庭生活，近日被問到如果流落到荒島，會選誰一起去？林美秀馬上回答：「我先生！但那邊應該要有廢棄的車，我先生可以去拆零件，他喜歡修車，讓他慢慢修，可以運一台到那邊嗎？買一台戰車讓他在那邊修理。」言語中擔心老公在荒島沒有事情做。

阿松也毫不猶豫地說要選老婆一起去，「我去馬爾地夫看過落日，真的美到像幅畫，但我老婆沒看過，要帶她去看。」令林美秀忍不住讚嘆地說：「我先生沒這麼浪漫，我們的浪漫可能是他在修車，我在旁邊幫他拿手電筒」，曝光夫妻間的互動。

《全家有智慧》即將在8月28日推出第六季，在節目籌備時，製作單位廣邀民眾組隊報名錄影挑戰台語拿獎金，製作人陳俊良透露報名的信件相當踴躍，有些已經報名過的隊伍，還偷偷重寄報名表進來，更有民眾在粉絲專頁上留言：「你們又播重播，過分！我看到你們第六季報名錄影了，為什麼還是重播？」觀眾迴響的熱烈程度，讓主持人林美秀及阿松又驚又喜，林美秀開心地回應：「這個比節目入圍還厲害！」，阿松更建議製作單位：「我們可以像遊樂園一樣做快速通關。」

第六季《全家有智慧》延續前幾季由兩組家庭搶答的對抗模式，這次新增遊戲單元「台語摸看覓」，要請來賓運用觸感，摸看看恐怖箱內的物品，而曾處理過一雙兒女嘔吐物、大小便的阿松，直呼沒什麼好怕的，但林美秀坦言最害怕摸到蝴蝶，製作人陳俊良靈機一動：「我們來做一集是請主持人摸他們最害怕的物品。」嚇得林美秀大喊：「沒有了！我最勇敢了，我沒有什麼好怕的。」有趣互動笑翻眾人。

為讓更多觀眾愛上台語文化，製作單位求新求變，「台語按怎講」外景主持人Kevin，將出發至台灣離島體驗不同地方文化，讓在棚內的二位主持人羨慕不已，主持美食節目多年的阿松，走遍台灣各地，卻唯獨沒去過馬祖，讓大家相當驚訝，阿松不禁對製作單位許願：「希望這一季我們可以到馬祖做特輯！」林美秀也分享戒嚴時期曾到馬祖勞軍的回憶，她感嘆地說：「那時候還沒有飛機，只能坐船晃過去，而且時間一到就會宵禁，全部都暗的。現在看風景照真的好漂亮喔，不知道現在變成什麼樣子？」