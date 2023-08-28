「音樂精靈」林逸欣今（28日）舉辦全新創作專輯《墜FALLING》記者會，她2021年與科技業男友Tony宣布結婚，卻因疫情取消婚禮，今受訪時她坦言，其實兩人已在去年7月登記結婚，因為外婆身體不好，希望能看到自己當新娘，所以選在7／24、諧音「cheers」去登記。

林逸欣說，原本計劃在前年結婚跟登記，但「每次一訂好日期，疫情高峰就來了」，婚禮延期了兩次。去年她為了外婆登記結婚，可惜外婆還是上天堂了，「外婆在最後一刻還在想穿什麼衣服去參加婚禮」，說到此，她的眼眶忍不住泛淚。

談到新婚一年多的人妻生活，她說，沒有對外公布，也沒有實質上的感受，因為生活沒有太大變化，她經常回娘家，「我可能跟一般女生不太一樣，我還超級黏我爸媽的，一直到現在」，她也不煮飯，「我不會做飯，他（指老公）應該也不敢吃我做的吧！」

至於何時生小孩？她說「現在完全沒有考慮到這一點」，公婆也沒有催生。而今年疫情雖然趨緩了，但她忙於籌備發片，婚禮進度完全是零，也沒有度蜜月，她說「之後再看看吧」。

林逸欣暌違11年發行個人專輯，不僅親自擔任總監，而且獨立製作，她表示自己投資了7位數字，是理性追夢，記者會上，林逸欣師範大學的學弟U：NUS吳昱廷站台送花，並與她合奏〈灰色彩虹〉，展現才華與合作火花。