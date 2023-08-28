杉林溪茶是台灣知名的茶產區之一，竹山鎮農會為了鼓勵茶農產製高級茶舉行「杉林溪優良茶評鑑」。（楊靜茹攝）

南投縣竹山鎮茶農陳惠專2021年初以每斤300元、購買30斤越南茶充當台灣茶，參加竹山鎮農會舉行的「杉林溪春茶競賽」獲「二朵花」，他將20盒得獎茶以每斤600元賣給不知情茶行，卻遭抽驗檢出為「境外茶」，南投地方法院審理後23日將他依詐欺取財罪判刑4月。

杉林溪茶是台灣知名的茶產區之一，竹山鎮農會為了鼓勵、輔導茶農產製高級茶，每年春、冬兩季舉行「杉林溪優良茶評鑑」，分為烏龍茶組及新品種組。竹山鎮茶農陳惠專2021年以女兒名義繳交越南進口茶參加2021杉林溪春茶新品種組競賽，農會評比獲「二朵花」，遭彰化縣衛生局抽檢出是境外茶。

判決書指出，陳惠專明知竹山鎮農會舉行的杉林溪優良春茶競賽須繳交台灣茶，他卻向進口商張俊宏購買30斤越南茶，再以女兒名義報名參加新品種組競賽，該批越南茶經評比獲「二朵花」，彰化縣1家茶行付1萬2000元買20盒得獎茶，該批茶抽驗檢出為「境外茶」遭檢方起訴。

陳惠專辯稱，他向進口商購買時不知道是越南茶，對方指稱是瑞里茶，以每斤500元購買，「主觀上不知道為境外茶」，還強調「若我想蒙混過關，不會全部使用越南茶參賽」，矢口否認有詐欺取財、販賣虛偽標記商品。

但進口商證稱，當時陳惠專到店裡結算貨款，對整箱的越南茶有興趣，陳惠專喝了越南茶覺得不錯，表示要買一件30台斤回去試賣，他以每斤300元賣給陳惠專，陳惠專將箱子留在店裡，取走箱子裡30斤茶葉，強調「進口茶在紙箱上貼有進口憑證，一看就知道是越南茶，且他也有誠實告知」。

南投地院審理後認為，顯然陳惠專知悉自己買越南茶，還將該批越南茶參加「杉林溪春茶競賽」並獲「二朵花」，農會因此以每斤850元向他收購1斤越南茶，之後農會為其包裝，他再將外包裝標有「杉林溪、烏龍茶競賽」、「產地：台灣」的20盒茶賣給茶行，顯然是施用詐術使農會、茶行陷於錯誤而付錢。

法官審酌陳惠專參與競賽多年，理當恪守相關規範，明知參賽茶須為台灣茶葉，卻以越南茶參賽，得獎後又利用不知情農會為其包裝後再賣給茶行，陳惠專雖否認犯行，但已與被害農會、茶行達成和解並賠償，因此量處陳惠專犯詐欺取財罪，處有期徒刑4月，如易科罰金，以1000元折算1日。