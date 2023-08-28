（資料來源：證交所、Cmoney 2023/8/25）

今年配息時程公布 輕鬆當包租公

配息族、八大官股行庫趕著買進，因00929官方公告， 8月17日進行第二次除息，預計在9月12日發息，每單位配息金額0.11元，年化殖利率8.05%，與首次配息數據相似，更加激增了存股族加入或是持續買進的決心，未來00929也已初步規劃未來半年內各月的除息日期，預計為9月19日、10月24日、 11月21日及12月20日，讓存股族及配息族掌握寄生上流ETF的時程。

（資料來源：復華投信官網 ）

算好配息頻率 小資族也能當股市包租公

主打「月配息」的00929是存股族、小資族、退休族規劃另一桶金的最新標的，過往不只一位財經專家建議，無論股票或指數型 ETF，現在配息頻率越來越多元，除了過往熟知的一年配發一次，漸漸開始出現半年配、季配、月配等新型態模式，其實這與勞退新制帳戶的退休金相似，符合提領資格的勞工可以選擇「月領」或「一次領」，而究竟哪一種比較有利？投資人可依照個性和需求做最適合的選擇。

尤其，高股息ETF的好處為人熟知，基本上投資族群早已擬定長期存股計畫，以目前市場討論度高的00929來說，百分百科技成分股、高股息及月配息優勢，已成為市場黑馬。就有專家認為，此檔ETF相較其他ETF具二大優勢：嚴格的ROE篩選標準及每月都能領息，若投資人堅持股息再投入，資產增值的速度會很恐怖。

試想一下，對月薪落在4萬元的小資族來說，若想當00929的包租公、包租婆其實也不難，透過利滾利的方式也能為自己規劃人生下半場。試算每個月投入4成的薪水作為投資存股，依據00929平均交易價格，購入一張需花費約16,000元，雖然金融市場短線難免震盪，但若以其年化殖利率約8%計算，等於小資族每個月固定買一張，一年下來所需要的成本及收益，各為192,000元及7,000元；拉長三年來看，則需負擔的成本576,000元及收益在利滾利情況下，就有機會達7萬元。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。