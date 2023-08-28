新北市議會上屆會期來不及審議「新北市房屋稅徵收率自治條例」，財政局盼8月通過囤房稅，估計年增5.3億元稅收，今議會召開臨時會，藍綠議員達共識三讀通過，但對實施時間吵翻天，最後決議9月1日生效，但有藍營議員擔心條例通過後，稅金會轉嫁到租客身上，認為應做好相關配套，並採全國總歸戶制，才能真正有效抑止炒房。

新北市是六都唯一沒有囤房稅的直轄市，屢被綠營批國民黨總統參選人、新北市長侯友宜的「居住正義」是喊假的，國民黨新北市議員周勝考與連斐璠都認為，「居住正義」已成為政治問題，憂心稅率提高後，會轉嫁到租屋者身上，認為政府應要把相關配套措施做好。周勝考並建議應成立「居住正義基金會」，把稅收撥到此專戶，讓弱勢與年輕人能免費租屋。

國民黨新北市議員黃永昌則認為，現行條文就已做得很好，已是超越中央囤房稅2.0版草案，是3.0版，指出新北房屋稅2011年到2021年成長率都是全國第一，去年徵收140.45億，超收5.45億元，呼籲勿因新北市長侯友宜參選總統就醜化新北市，把新北市民當提款機。

無黨籍新北市議員蘇泓欽支持草案，希望增加的稅收可以落實在居住正義上，但應避免囤房的人鑽漏洞，建議待明年中央囤房稅2.0修法通過後再修改自治條例，「先求有再求好。」

民進黨新北市議員李宇翔認為，其他五都去年7月1日都已實施囤房稅，增加12.6億元公務預算，他支持條例修正，如順利通過增加5.3億元稅收，認為能有效解決房地產交易亂象。

財政局長陳榮貴說，稅收會用於落實「居住正義」，如編列房屋租金補貼、補助社宅興建，草案通過市府預計增加5.3億元稅收，約增加4％，但仍呼籲中央，房屋稅應比照地價稅應全國一致，已落實居住正義。

新北市政府早在2016年已修正非自住房屋稅率為2.4％，但2018年經議會將稅率降至1.5％，市府為落實居住正義，去年3月再將修正房屋稅條例送議會審議，草案自住房屋稅維持1.2％，非自住房屋採差別稅率，1戶為1.5％、2戶2.4％，3戶以上最高3.6％，但遇上議會屆期不續審退回，隨後於今年3月開議前再送審議會，未料上屆會期仍來不及審議。