街頭籃球教主Hot Sauce所主導的美國最強街頭籃球隊Court Kingz睽違8年再次來台，全世界最頂尖的花式街頭籃球隊伍花式灌籃高手Jumpin Joe昨（27日）現身台北新生高架橋下籃球場。活動總召動漫歌手許君君，號召雪乳戰神郭鬼鬼、歌手小迪、阿攀、啦啦隊女神凱伊、百萬人氣女神布丁等近百位網紅前來朝聖「觸地即燃」的魅力，見證國際性的花式街頭籃球交流。

目前正值鬼月期間，郭鬼鬼聊到跟籃球場有關的靈異事件，她說，在學生時期，有位學長因為扛不住比賽壓力，選擇在籃球場上離開人世，從此就有「空中飛人」會出現在學校籃球場附近的傳言。

有回，郭鬼鬼與同學一起舉辦校園試膽大會的迎新活動，「我們身為學長姐，都會躲在校園各處，扮鬼嚇新進的學弟妹，但期間就出現無人的教室，窗戶會自動開啟，工作人員點名報數時竟也多出一個人，最後還是有同學看到多出來的那一個人，就是傳言中的『空中飛人』學長回來看大家，嚇得所有人，結束後就一起去拜拜」。

昨晚籃球場邊，啦啦隊女神凱伊、百萬人氣女神布丁、雪乳戰神郭鬼鬼剛抵達球場，隨即也被球迷粉絲包圍，化身人形立牌，足足拍了一個半小時的合照，凱伊說，滿滿的人潮，我只能看見球星的頭而已。活動總召動漫歌手許君君，也特別情商女團退役的歌手小迪、阿攀，擔綱這次的活動主持人，將全場氣氛炒到最高點。