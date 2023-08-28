新竹縣長楊文科今天率隊參訪世界客家博覽會，由桃園市長張善政親自接待，2縣市擁有許多客家族群，張善政指出，透過區域治理平台，雙方在公共運輸、觀光行銷等展開更多合作。新竹在地小農也參與世客博商品展售；楊文科則說，新竹縣的好東西透過這次活動呈現給大眾，也要呈現竹縣的好客精神。

活動由新竹縣社會福利中心邀請孩子參加世客博2天1夜文化遊程，在參訪新竹縣展區時，楊文科也親自向學童介紹當地獨特的客家文化。他說，感佩張善政市長，安排世客博每一縣市展館都請當地縣市大小朋友一起來參觀，而且是2天1夜行程，讓小朋友從小感受到客家文化之美，也讓他們了解客家來源以及客家信念，桃園市張市長辦的非常成功，看到新竹縣小朋友興高采烈參加活動，也發表感謝信函，是非常成功的文化之旅。

張善政則表示，謝謝楊文科縣長在他上任後，特別表達在世客博展覽中希望將新竹縣比重加大，這意義特別大，因為新竹縣是全國所有縣市中客家朋友比例最高縣市，桃園則是客家鄉親人數最多，桃園市與新竹縣可以緊密搭配，世客博會更加成功，也感謝楊文科縣長親自到場加持，分享許多身為客家子弟對於客家文化的體會，特別有意義。