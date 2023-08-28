另與111年7月全台建物買賣移轉棟數24,229棟相比，全台建物買賣移轉棟數年增5.6%，陳金萍指出，去年7月國內疫情逐漸趨緩，加上央行連續升息、平均地權條例修法等因素影響，衝擊民眾對房市的期待，讓市場觀望氣氛濃厚，7月房市交易量是111年相對低檔的月份，基期較低。讓今年7月全台交易年增5.6%。

陳金萍補充，若從累計建物買賣移轉棟數來看，今年4月以前年減幅都在24%以上，但前5月交易量年減幅降至21.3%，上半年交易量較去年同期減少18.7%，前月交易量與去年同期相比，已縮減至15.6%，顯示年減幅逐步收斂。

陳金萍說明，中研院下修全年經濟成長率至1.56%，除了宣告今年經濟不保2外，預測值也更為保守，顯示景氣趨緩下，終端需求降溫，經濟表現難有亮眼表現。而國內景氣燈號連亮8顆藍燈，不過已有止跌跡象略為浮現，下半年有望逐漸回穩。

陳金萍提醒，雖全年交易量縮態勢已確立，但2019至2022年住宅類建照核發量持續創高，尤其是2022年更高達18.1萬戶，住宅新增供給量大增，新屋完工交屋也將陸續出現，挹注交易量表現。因此，若近期政經局勢沒有大幅變化，加上政策變數已大致底定，目前自住、長期置產需求穩定，價格還是成交關鍵，若能拉近買賣雙方價格認知差距，後續房市仍可期待，全年全台交易量仍有機會挑戰29萬棟大關。