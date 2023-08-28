警察局長吳坤旭送上小制服和樂高警察局組，期勉許育碩未來成為真正的警察除暴安良。(蔡依珍攝)

現場由2015年「全球熱愛生命獎章得主」陳冠文演奏小提琴樂章。(蔡依珍攝)

許育碩堅信癌症非絕症。(蔡依珍攝)

10歲的許育碩，2年前突腳痛，就醫診斷竟是骨癌，自此未再進入學校，他堅信「癌症不是絕症」撐過一連串手術和化療，因一心想從警，28日在周大觀基金會牽線下，赴桃園市警局當小小警察，局長吳坤旭送上小制服和樂高警察局組，期勉他未來成為真正的警察除暴安良。

桃園田心國小4年級的許育碩，3年級時突然在體育課腿骨疼痛，就醫診斷竟是右腳下肢罹患惡性腫瘤，7個月內經歷過的2次外科手術、3次化療，期間還發生肝指數上升至2400、白血球、血小板急速下降及無法進食的情形，但他從未掉淚，甚至表示自己一定會努力戰勝癌細胞，不會讓關心自己的人失望，最感謝日以繼夜、不辭辛勞照顧自己的媽媽。

許育碩說，自己還有很多夢想還沒完成，堅信「癌症不是絕症」，立志成為打擊壞人的警察，堅強且樂觀的態度，榮獲周大觀基金會抗癌圓夢助學金，並特別移師桃園市警局頒獎。

桃園市警察局長吳坤旭除頒發助學金，也特別贈送一套小警察制服、樂高積木警察組等禮物給許育碩。他鼓勵許育碩，把病痛當成上天給的考驗，高中畢業後報考警專或警大，從抗癌小鬥士變成維護治安的鬥士，他也笑說自己特別穿制服出席合影，但再2年就要退休，相約之後和穿真正警察制服的許育碩拍照。

許育碩換上制服，坐上警用機車，喜悅之情溢於言表。許母說，得知孩子罹癌很傷心，但最辛苦的還是撐過化療的孩子，目前病情獲得控制，雖然仍不良於行，但半年後可望重返校園。

周大觀文教基金會創辦人周進華表示，許母本來從事理財專員工作，孩子罹癌後辭職扛起照顧重擔，甚至成為單親媽媽也不覺苦，感嘆大部分都是母親留下來陪伴孩子到最後一刻，希望社會給予更多關懷和協助。

周進華說，為不讓所有罹癌學生獨對癌症，並鼓勵全國最弱勢的罹癌學生努力向學、忘記病痛，特別設置「抗癌圓夢助學金」，26年來已義助2.7億元力挺1.3萬學子抗癌，希望骨癌小勇士許育碩的故事，能鼓勵其他孩子，堅強打敗病魔，他也提到，疫情後捐款銳減，但基金會很需要社會資源，鼓勵大家熟記525愛心碼，捐電子發票幫助位生命搏鬥的孩子們。